«الأورمان» و«التضامن» تنظمان 3 معارض لبيع الأثاث المنزلي بالغربية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، في تنظيم 3 معارض لتوزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية وملابس جديدة على 575 أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الجبرية وكفر العبايدة الشعبية والجمهورية وكفر حجازي مركز المحلة، وقرى كفر المحروقي وقليب ابيار والنحارية وسديمة مركز كفر الزيات، قُبيل شهر رمضان المبارك.

الأسر الأولى بالرعاية

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

واكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تلك المبادرات تعمل على تخفف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

استمرار عمل المعارض لمدة 7 ساعات

ووجه اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس وأدوات وأحذية، حيث بدأ المعرض من العاشرة صباحا الى الرابعة ظهرا، وتضمن ملابس بكافة المقاسات، وأحذية، وحقائب مدرسية بالمجان، وأثاث وأجهزة تعويضية، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.