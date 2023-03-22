الكشف على 240 مريضا في قافلتين طبيتين لـ«الأورمان» بالفيوم

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في تنظيم قافلتين طبيتين لمدة يومين، بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي، حيث تم استهداف توقيع الكشف الطبي على 240 مريضًا ومريضة، قُبيل شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجاً.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضحت جمعية الأورمان في بيان لها، أنّ القافلتين تأتيان استمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

استمرتا على مدار يومين

وكشفت الأورمان أنّ القافلتين بدأتا في الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا واستمرتا على مدار يومين، حيث تضمنتا توقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات من صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك.

مستفيدون من مختلف القرى

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، إنّ المرضى المستفيدين بالقافلتين من قرى طبهار، والعجميين، وسنرو البحرية، وأبوكساه بمركز أبشواي، وقرية المظاطلي بمركز طامية، وقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، ومركز سنورس، موضحةً أنّه تم توقيع الكشف الطبي على 240 مريضًا ومريضة، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

أشعة وتحاليل طبية بالمجان

من ناحيته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ القافلتين لم تشمل الكشف فقط، ولكنه تم إجراء كافة الفحوصات، والأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء، والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنفيذ مشروعات خيرية

وأوضح "شعبان" أنّ الجمعية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية بمحافظة الفيوم، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة.

وشدد على أنّ الأورمان قدمت المساعدة لشرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.