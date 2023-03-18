«الأورمان»: الجمعيات المشاركة في تحالف العمل الأهلي مستمرة في دعم غير القادرين

أكد محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن هناك فرحة بالغة باحتفالية انطلاق مبادرة «كتف في كتف»، أمس، باستاد القاهرة، بحضور الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن شعور الفرحة وصل لجميع المصريين.

الجمعيات الأهلية المشاركة في التحالف الوطني مستمرة في دعم الأهالي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «cbc»، أن الجمعيات الأهلية المشاركة في التحالف الوطني مستمرة في دعم الأهالي غير القادرين، معتبرًا أن التحالف من المصريين للمصريين.

وأشار إلى أن مبادرة «كتف في كتف» إحدى مبادرات التحالف الوطني المكون من 34 مؤسسة يندرج تحتها 25 ألف جمعية قاعدية، لافتًا أنهم بدأوا العمل منذ عام وحققوا إنجازات كبيرة على الأرض وتنسيق لأعلى مستوى.

ولفت أن تجميع بيانات هذه المؤسسات مكنها من الوصول لأماكن أكثر ومستحقين أكثر، مؤكدًا أن المؤسسات في الماضي، كانت تعمل في أماكن مكررة وكانت تمنح أسماء مكررة، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا تنقية قوائم المستحقين.