المدارس الرسمية الدولية تحدد مواعيد اختبارات الالتحاق بها

نشرت المدارس الرسمية الدولية في الشيخ زايد، رسالة لأولياء الأمور المتقدمين بأوراق الالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 2024/2023، بتعليمات الاختبارات.

التقديم للمدرسة الرسمية الدولية لأولى ابتدائي

وأكدت المدرسة الرسمية الدولية بالشيخ زايد، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه حال عدم وصول الإيميل يرجى التوجه إلى المدرسة يوم الأحد المقبل.

وأكدت المدارس الرسمية الدولية، أنّ من ضمن شروط الالتحاق للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، أن يجتاز الطفل التقييم المطلوب الذي يغطي ما المظهر والتطور البدني والتطور المعرفي ومهارات التفكير المعلوماتي.

اجتياز الطفل التقييمات

وأوضحت المدارس الرسمية الدولية، أنّه إذا لم يجتاز الطفل التقييم فلن يتم إجراء مقابلة معه للوالدين ويتم إخطار ولي الأمر بموعد الامتحانات والمقابلة عبر البريد الإلكتروني فقط، مؤكدة ضرورة التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح والتحقق منه.