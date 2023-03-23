موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل جميلة، بعد النجاح الذي حققه الإعلان الدعائي للعمل عند عرضه، قبل أيام، على القنوات التي حصلت على حقوق عرضه.

موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل جميلة

وجاء موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل جميلة على قناة الحياة الساعة 1:15 صباحا، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، أما قناة cbc فسيتم العرض الساعة 8:30 مساء، فيما حددت قناة on موعد العرض ليكون الساعة 11:15 مساء، ويعاد 5 صباحا.

طبيعة أحداث مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة حول شخصية جميلة، التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، والتي تعمل في النيابة الإدارية بعد تخرجها في كلية الحقوق، لتبدأ مشوار حياتها الذي يشهد العديد من الصعاب، خاصة مع محاربتها للفساد من واقع عملها، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل جميلة

يشارك في بطولة مسلسل «جميلة» إلى جانب ريهام حجاج، عبير صبري، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وهاني عادل، ورحمة حسن، وريم سامي، وأحمد وفيق، وياسر علي ماهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.