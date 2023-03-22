مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

تعرض القنوات الفضائية الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية اليوم، لذا ينتظر الجمهور مسلسلات رمضان 2023 وموعد عرض الحلقة الأولى مسلسل جميلة والقنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مسلسلات رمضان 2032 موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جميلة، والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل جميلة يوميًا بعد الفطار في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:30 صباحاً، ويعرض على قناة ON وقناة الحياة والمحور.

قصة مسلسل جميلة في رمضان 2023

مسلسل جميلة هو دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.