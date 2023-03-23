غرفة السياحة: لا إلغاءات لرحلات عمرة رمضان.. والموسم شهد إقبالا كبيرا

انطلقت اليوم الخميس أولى رحلات عمرة شهر رمضان للعام الهجرى 1444، وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موسم عمرة رمضان لهذا العام شهد إقبالا كبيرا من المواطنين على السفر لأداء المناسك خلال هذا الشهر.

ولفت وحيد إلى أن الحجوزات الكبيرة من قبل المواطنين المصريين الراغبين فى أداء العمرة خلال هذا الشهر تسببت في أن العديد من شركات السياحة لم تجد حجوزات طيران للمسافرين خلال رمضان ما دفع وزارة السياحة للسماح بتسيير رحلات العمرة إلى مطار الطائف بالسعودية.

تسيير رحلات عمرة إلى مطار الطائف

وأضاف لـ«الوطن»، أن القرار الذي اتخذته وزارة السياحة والآثار بإضافة مطار الطائف يرفع من عدد المطارات السعودية المسموح لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بتسيير رحلات إليها إلى 3 مطارات هى «جدة والطائف والمدينة المنورة»، مشيرا إلى أن القرار سيقضى أيضا على قوائم الانتظار التى وضعتها حاليا شركات الطيران العاملة فى نقل المعتمرين بين مصر والسعودية.

وتابع «لن يتم إلغاء أي من رحلات العمرة خلال شهر رمضان التى تعاقد المواطنون مع شركات السياحة على السفر خلالها»، لافتا إلى أن كافة شركات السياحة ستقوم بتسفير المعتمرين وفقا للمواعيد التي تم اعتمادها عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

أعداد المعتمرين المصريين خلال العام الحالي

وأشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين الذي سافروا لأداء العمرة منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضي وحتى الآن جيدة للغاية، موضحا أن كل شركات السياحة التي يحق لها تنفيذ رحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة نظمت رحلات هذا العام.