«سياحة النواب» تصدر 7 توصيات بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، اجتماعين، مساء اليوم، برئاسة النائبة نورا علي، بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي.

جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوا لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأشارت النائبة نورا علي، إلى أن مناسك العمرة والحج من الأمور التي تلقى رغبة من الدولة في الحفاظ على حقوقهم وضمان تأديتهم المناسك بسلام.

التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي

وأوضحت أنه وفقًا لقانون بوابة العمرة، يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.

وفي نهاية الاجتماع وبعد نقاشات موسعة بين النواب والمشاركين، أوصت اللجنة بالآتي:

محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين واستمرار النظر في تخفيض رسوم بوابة العمرة.

تشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود وخصوصا لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة.

التنبيه على شركات الطيران مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر، وتفعيل مكاتب وزارة السياحة بالمطارات.

الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم منذ بدايته، وعلى غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات.

إعادة النظر في شرط وجود محرم

الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عاما، والشباب الأقل من 25 عاما.

إعادة النظر في شرط الحج مرة واحدة بالعمر، وذلك بدءا من الأعوام القادمة.

ضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة «رجب - شعبان - رمضان- ومولد النبي وموسم الحج» لحل جميع المشكلات التي يتعرض لها المواطنون بالتنسيق مع غرفة الشركات.