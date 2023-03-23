«السياحة» تسمح بتسيير رحلات العمرة إلى مطار الطائف بالسعودية

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ وزارة السياحة والآثار سمحت لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، باستخدام مطار الطائف بالمملكة العربية السعودية، في رحلات عمرة رمضان، بعد أن كانت رحلات العمرة مقصور تسييرها على مطاري جدة والمدينة المنورة، مرجعا هذا القرار إلى عدم وجود أماكن للعديد من رحلات العمرة على خط طيران «القاهرة - جدة أو القاهرة - المدينة المنورة».

لا توجد إلغاءات لأي من رحلات للعمرة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هذا القرار سيؤدى إلى عدم إلغاء أي من رحلات العمرة المقررة خلال شهر رمضان، والتى كان من الممكن إلغائها لعدم وجود حجوزات برحلات الطيران المتجهة من مصر إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، منوها إلى أنّ شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية لن تٌسير خلال شهر رمضان الجاري رحلات طيران إضافية، لنقل المعتمرين من مصر إلى السعودية.

وتابع «لا توجد أدنى مشكلة بالنسبة إلى شركات السياحة أو المعتمرين المصريين فى تسيير رحلات العمرة إلى مطار الطائف، خاصة أن المسافة بين هذا المطار ومكة المكرمة لا تتجاوز الساعة».

أسعار رحلات العمرة ثابتة خلال شهررمضان

وأشار إلى أنّ قرار السياحة بالسماح لشركات السياحة، بتسيير رحلات العمرة إلى مطار الطائف أيضا، لينضم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لن يتسبب فى رفع أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان، موضحا أنّ أسعار العمرة بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى يبلغ مدتها نحو شهر، تبدأ من 45 ألف جنيه.