تشييع جثمان موظف سقط من أعلى برج سكني أثناء تأدية عمله في دمنهور

شيع قبل قليل أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثمان خالد عبد العال، الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والذي توفي أثناء تأدية عمله أمس، إذ سقط من أحد الأبراج السكنية.

وشهدت مدينة دمنهور أمس حادثاً مأساويا، إذ لقي موظف بإدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور مصرعه، إثر سقوطه من أعلى برج سكني أثناء تأدية عمله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمصرع موظف

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة موظف بالوحدة المحلية أثناء تأدية عمله وحرر المحضر اللازم.

ونعت أمس الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خالد عبد العال، الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

نعي الوحدة المحلية للموظف

وجاء نعي الوحدة المحلية كالتالي: «تتقدم رئاسة مركز ومدينة دمنهور بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل الشهيد خالد عبد العال، والذي عمل عضوا للرقابة والمتابعة، والذي استشهد فى سبيل الله اليوم أثناء تأدية عمله، تغمد الله الفقيد واسع رحمته واسكنه فسيح جناته».