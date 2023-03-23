كليات جامعة كفر الشيخ تتزين بالفوانيس والأعلام احتفالا بشهر رمضان

في مشهد مُبهج وحالة من الحُب والسعادة، أقدمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، على تعليق الزينة بكليات الجامعة احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ.

تعليق زينة رمضان في مداخل الكليات والمدرجات

وقام اتحاد طلاب الجامعة بتعليق زينة رمضان من الفوانيس، والأعلام الملونة، في مداخل الكليات، والمدرجات، لإدخال البهجة على الطلاب المترددين على جامعة كفر الشيخ طوال الشهر الكريم.

وأعرب العديد من طلاب جامعة كفر الشيخ عن بالغ سعادتهم بهذه الأجواء الرمضانية التي قامت بها إدارة الجامعة بالتعاون مع اتحاد الطلاب، مؤكدين أن زينة وفوانيس رمضان تُدخل البهجة والفرحة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات الجامعة المختلفة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يتقدم بخالص التهاني للعاملين بالجامعة

ومن جانبه، تقدم الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهاني لكافة العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب والطالبات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ونظمت جامعة كفر الشيخ، في وقت سابق، ورشة عمل لتعليم الطلاب كيفية عمل فانوس رمضان، باستخدام أقل التكاليف وبأعلي جودة باستخدام «الكارتون، والورق، وقماش خيامية رمضان»، في جو يسوده الحُب والتفاؤل بقدوم شهر رمضان المبارك.