محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات ترخيص المحال العامة

أعلنت محافظة الغربية، تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة، بعد تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به في ديسمبر الماضي.

واجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، برؤساء المراكز والمدن والأحياء من أجل مناقشة موقف تطبيق المنظومة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

موقف تراخيص المحال

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف تراخيص المحال العامة ولائحته التنفيذية منذ بداية العمل به وحتى تاريخه.

تسهيل الإجراءات

ووجه محافظ الغربية، بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن سرعة توفيق الأوضاع للمحال العامة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية طبقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن القانون يسمح للمواطن بمزاولة نشاطه تحت مظلة رسمية ويختصر الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقاً لخطة الدولة نحو التحول الرقمي ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

طرق تقديم تراخيص المحال

ويمكن تقديم التراخيص يتم من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام.