ينتظر الأهالي موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 23-3-2023 بعد أن بدأت ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك من بعد الفجر ويتساءل المسلمون عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 2023-3-23 استعدادا لصلاة المغرب ثم الإفطار واستكمال شعائر صلاة العشاء والتراويح.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 23-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد الخمیس 2023-3-23 على النحو التالي، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة التي حددت موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في بورسعيد 6:03 دقيقة مساء، بعد أن أدى المصلون صلاة الفجر في 4:25 قبل الشروق في الساعة 35: 5 دقيقة كما أدوا صلاة الظُّهْر الساعة 58: 11 دقيقة والعَصر 3:26 دقيقة مساء.

ويبدأ موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم في الساعة 6:03 في أول شهر رمضان الكريم.

موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الخمیس 23-3-2023

يبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الخمیس 23-3-2023 عقب أذان المغرب وبعد عدد ساعات صيام حوالى 14 ساعة تقريبا، بدأت عقب أذان الفجر في بورسعيد في الساعة 4:25 صباحا وتنتهي في 6:03 مساء.