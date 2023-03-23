مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
كتب:
عمرو الورواري
02:33 م | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
أعلنت هيئة المساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023 اول ايام شهر رمضان المبارك والذي ينتظره المصريون كل عام.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة الي جانب اعلان مديرية أوقاف الإسماعيلية للمواعيد في مساجد الإسماعيلية داخل المدينة وفي المراكز والقري للالتزام بها.
أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر لغد الجمعة في تمام الساعة 4:25 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.
موعد اذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 11:58 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.
موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 3:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.
موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 06:05 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.
موعد اذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 06:05 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.
عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023
ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من اذان فجر الخميس وحتس اذان المغرب من نفس اليوم.