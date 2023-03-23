أعلنت هيئة المساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023 اول ايام شهر رمضان المبارك والذي ينتظره المصريون كل عام.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة الي جانب اعلان مديرية أوقاف الإسماعيلية للمواعيد في مساجد الإسماعيلية داخل المدينة وفي المراكز والقري للالتزام بها.

أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر لغد الجمعة في تمام الساعة 4:25 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد اذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 11:58 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 3:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 06:05 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد اذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 06:05 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من اذان فجر الخميس وحتس اذان المغرب من نفس اليوم.