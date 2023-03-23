جامعة الدلتا التكنولوجية تكرّم الطلاب الفائزين في مسابقة حافز الابتكار

تقدّم الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بخالص التهنئة لطلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة الفائزين بمشروع للتأهل للاستمرار بمسابقة حافز الابتكار للعام 2023، والذي ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمرو عبدالهادي رئيس القسم والمشرف المشروع.

جامعة الدلتا التكنولوجية

وأكد الدكتور عربي كشك، رئيس الجامعة، دعمه للطلاب وتشجيعهم على مواصلة التميز والنجاح، مشيرًا إلى أنّ إدارة الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم ومساعدتهم للوصول بها للسوق المحلية والدولية.

التعليم العالي

وطالب رئيس الجامعة الطلاب، بالعمل على المشروع وإنجازه في أقرب فرصة، ووعدهم بحل أي مشكلات أو عقبات تواجههم.

وأبدى الدكتور كشك، سعادته بتميز الطلاب ومشاركتهم في المسابقات والفعاليات المختلفة، موضحًا أنّ ذلك يعكس ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام بالجانب العلمي والإبتكاري والتكنولوجي، والتي تعد من المتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذي يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة.