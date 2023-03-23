قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

يهتم الجمهور بمعرفة ومتابعة قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وذلك قبل ساعات من بداية عرض المسلسلات على القنوات الفضائية والمنصة الإلكترونية Watch IT، ويصل عدد الأعمال المشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2023، نحو 18 مسلسلا دراميا من بينها عدد من الأعمال الحصرية، بجانب مسلسلات تعرض بالتزامن على عدد من القنوات.

وتبدأ قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة، بمسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، وإخراج الليث حجو، ويعرض في تمام الساعة الـ6:30 مساءً على شاشة قناة DMC، بينما يُعرض على شاشة قناة الحياة في تمام الـ10:45 مساءً، أما مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج فيعرض في تمام الساعة الـ6:15 على قناة CBC، وفي الـ11:15 مساء على قناة ON.

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة

وتتضمن قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة، مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، وتعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في الـ7:30 مساء على قناة ON، وفي الـ12 بعد منتصف الليل على قناة الحياة، ويعرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال على نفس القناة في تمام الساعة الـ9:30، بينما يعرض في الـ11:30 على قناة DMC.

مواعيد مسلسلات رمضان 2023 الحصرية والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل الصفارة في الساعة الـ 7:45 مساء على قناة DMC، التي تعرض عدد من المسلسلات الحصرية، منها سوق الكانتو الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، بينما يعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، حصريا على قناة DMC في تمام الساعة الـ10:15 مساء.

وعلى قناة CBC، يعرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة في الساعة الـ4:30 عصرا، وفي الـ7:30 يعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، أما مذكرات زوج لـ طارق لطفي يعرض في الـ 8:45 مساء.