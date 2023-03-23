رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:59 م | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر

يحرص الصائمون على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من باب التقرب إلى الله و وحرصا على أداء الطاعات، وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

موعد صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:57

موعد صلاة العشاء 7:13

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 4:21 فجرا، بداية صوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويعد موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 11:51حسب أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:19 مساء.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 5:57 مساء، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 في أول أيام شهر رمضان المبارك 13:36 ساعة.

 

 

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح اليوم الخميس 23 مارس 2023

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023
بقلم شاذلى عبدالراضي