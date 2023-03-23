مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
كتب:
شاذلى عبدالراضي
02:59 م | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر
يحرص الصائمون على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من باب التقرب إلى الله و وحرصا على أداء الطاعات، وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023.
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
موعد صلاة الفجر 4:21
موعد صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:57
موعد صلاة العشاء 7:13
موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 4:21 فجرا، بداية صوم أول أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
ويعد موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 11:51حسب أول أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
ويلي ذلك موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:19 مساء.
موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 5:57 مساء، يكون موعد الفطار.
عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 في أول أيام شهر رمضان المبارك 13:36 ساعة.