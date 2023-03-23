يحرص الصائمون على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من باب التقرب إلى الله و وحرصا على أداء الطاعات، وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

موعد صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:57

موعد صلاة العشاء 7:13

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 4:21 فجرا، بداية صوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويعد موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 11:51حسب أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:19 مساء.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 5:57 مساء، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023 في أول أيام شهر رمضان المبارك 13:36 ساعة.