يعيش الصائمون أجواء روحانية عالية خلال شهر رمضان وما يشغلهم هو معرفة مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023 وهو أول أيام الصيام حتى يتم تأدية الصلاة في وقتها لما لها من عظيم الأجر والثواب، ونظرا لاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرة بحسب المواقيت الرسمية التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023 من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية، وهي الإمساكية الرسمية بعيدا عن أي مواقيت أخرى غير رسمية تصدر عن أي جهات أخرى.

أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023 الساعة 4:27 صباحا.

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و1 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30.

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الظهر في الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023 الساعة 12:01، والعصر في الساعة 3:30، والمغرب في الساعة 6:08 ويبلغ عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023 14 ساعة و1 دقيقة.