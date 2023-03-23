يولي المسلمون أهمية كبرى لـ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجرية، حيث يحرص الجميع على أداء الصلوات في موعدها، فضلًا عن حرصهم على معرفة موعد السحور والإفطار، وموعد صلاة التراويح، ليتسنى لهم الاستعداد لأدائهم في موعدهم.

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023

وتبدأ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 بصلاة الفجر في تمام الساعة 4:31 صباحًا وتنتهي بأداء صلاة التراويح عقب صلاة العشاء الذي يرفع أذانه في تمام الساعة 7:27 مساءً، وذلك وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023

ويرفع أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 في تمام الساعة 4:31 صباحًا، بينما يكون وقت السحور في تمام الساعة 2:11 صباحًا، ويحل وقت الإمساك والامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات في تمام الساعة 4:11 صباحًا، قبيل أذان الفجر بنحو 20 دقيقة.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023

ويأتي موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 في تمام الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023

ويحل موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يعلن قرب انتهاء أول يوم صيام واقتراب موعد الإفطار، في تمام الساعة 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان فإنّ موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 يرفع في تمام الساعة 6:10 مساءً ليعلن انتهاء أول يوم صيام في شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية لمحافظة الفيوم، فإنّ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023 يبلغ نحو 13 ساعة و59 دقيقة، والذي يزداد بمعدل دقيقة تقريبًا بصورة يومية ليصبح عدد ساعات الصيام في الفيوم في آخر أيام شهر رمضان 14 ساعة و51 دقيقة.