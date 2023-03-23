أشهر أكلات كفر الشيخ في شهر رمضان.. بينها البشاميل والسمان

تتميز كل محافظة في مصر بموائد خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي لا يخلو من الطقوس المميزة والتي تنوعت واختلفت أيضاً من مكان لآخر، ونرصد في التقرير القادم أبرز عادات أهالي كفر الشيخ لاستقبال شهر رمضان الكريم.

أصناف لا تخلو منها موائد كفر الشيخ في رمضان

بدأت الاستعدادات منذ أيام داخل كفر الشيخ لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتأتي أبرز تلك الاستعدادات الإقبال على أهم الأصناف التي لا تخلو منها موائد الأهالي طوال شهر رمضان، وهي كالتالي:

البط والأوز

يُعد البط والوز الأكلات الرسمية لأهالي كفر الشيخ في شهر رمضان، خاصةً في أول أيام الشهر الكريم، وتتنوع طرق تقديمهم ولكنهم يظلان أبرز الأصناف التي لا تخلو منها الموائد تحديداً في اليوم الأول من شهر رمضان.

المحشيات بأنواعها

يحرص أهالي كفر الشيخ علي إعداد المحشيات بأنواعها، مثل: محشي «الكرنب، وورق العنب، والسلق، والكوسة، والفلفل، والباذنجان»، وغيرها من المحشيات، التي يتم إعدادها بطريقة مختلفة، وخلطة لها سر خاص، حيث اعتاد بعض الأهالي علي وضع القشطة الفلاحي في خلطة المحشي.

البشاميل

يأتي صنف البشاميل أحد أهم الوجبات التي يحرص جميع أبناء كفر الشيخ على تناولها خلال أيام شهر رمضان، والتي تأتي في صورة «مكرونة، وكوسة، وبطاطس، وباذنجان»، ويتم استخدام البشاميل في إعداد هذه المأكولات.

الأسماك

تعتبر أيضاً أنواع الأسماك المختلفة في أسواق كفر الشيخ ضمن الأصناف الأكثر تداولاً خلال شهر رمضان، وتتنوع طرق طهي الأسماك، ومنها: «السمك المقلي، والسمك المشوي، والسمك الصيادية، وكفتة السمك».

السمان بالمعمر

يعتبر السمان بالمعمر أيضاً من أشهر المأكولات التي يتسم الكثير من أهالي كفر الشيخ بتناولها خلال شهر رمضان، وذلك لسهولة إعدادها، واعتبارها أحد الأطعمة اللذيذة.

الفول المدمس والطعمية

يحرص معظم أهالي كفر الشيخ علي تواجد وجبتي «الفول والطعمية» علي مائدة الإفطار خلال شهر رمضان والتي تُنافس أشهي المأكولات على مائدة الإفطار، واعتاد العديد من الأهالي علي جلب «الفول الحصي» ومن ثم إعداده في المنزل وتحويله إلي فول مدمس وطعمية دون اللجوء إلي الشراء من المحلات.

وجبات شعبية

كما تأتي الوجبات الشعبية، ضمن المأكولات التي يحرص أهالي كفر الشيخ علي تناولها خلال شهر رمضان، ومنها «الكشري الأصفر، والأرز الأحمر، والأرز بالفول الأخضر»، ويتم تناول هذه المأكولات بجانب «البيض المسلوق، والبطاطس المحمرة، والمخللات».