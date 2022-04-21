دماء على مائدة الإفطار.. 6 جرائم قتل لسيدات على يد أزواجهن في رمضان

دائماً ما تحلُم الفتيات بارتداء فستان الزفاف منذ الطفولة، حتى يأتي اليوم الذي يتحقق فيه حلمهن ويعتقدن أنّ الدنيا ابتسمت لهن، إلا أنّ هناك الكثيرات ممن لم تدم فرحتهن طويلاً، حيث كان الزواج والفستان الأبيض بوابة عبورها إلى الآخرة، وارتدتن الكفن بعدما قُتلن بطريقة بشعة على يد أزواجهن بسبب خلافات زوجية، أو بسبب التعاطي، كان آخرهن 6 سيدات قُتلن بطرق مأساوية على يد أزواجهن في نهار الشهر الكريم، لتسيل دمائهن على موائد الإفطار.

زوج يعذب زوجته حتى الموت

أقدم عاطل على تعذيب زوجته «صابرين.ع.ح»، 40 سنة، وكيها بالحديد الساخن في مناطق متفرقة في الجسد حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب اعتراضها الدائم على تناوله المواد المخدرة ومحاولتها إقناعه بالامتناع عن تناولها، وصيام رمضان، والخروج للعمل للإنفاق على أبنائهما، إلا أنّ الزوج ضاق ذرعا من نصائحها فعذبها حتى توفيت ثم لف جثتها في بطانية وحملها من منزلهم بمحافظة بني سويف، وألقاها في قطعة أرض فضاء بجوار منزل شقيقها بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وجرى إلقاء القبض عليه واعترف بارتكابه جريمة قتل زوجته، وجرى إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

زوج يهشم رأس زوجته بشومة

أقدم شاب على قتل زوجته الشابة «آية ر. أ»، 28 سنة، بعدما هشم رأسها بواسطة «شومة» إثر نشوب مشاجرة بينهما على قائمة المنقولات في منزلهما بعزبة «شقرف» بنطاق مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث كانت الزوجة قد تركت منزل الزوجية إثر خلافات بينها وبين زوجها لشكه في سلوكها ولكنها عادت إليه بعد تدخل الكثيرين، وحينما عادت إلى منزلها حاول الزوج إجبارها على التنازل عن قائمة المنقولات وحينما رفضت إنهال عليها ضرباً بالعصا الخشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإلقاء القبض على الزوج.

زوج يقتل زوجته في نهار رمضان

أنهى زوج حياة زوجته «صباح.م.ح، 35 سنة، التي تعمل بائعة خضروات في منطقة السنترال، بعدما مزق جسدها بواسطة «سكين»، في نهار رمضان على مرأى ومسمع من المارة في مدينة ناصر بمحافظة بني سويف، بسبب نشوب مشاجرة بينهما، إثر تسببها في تراكم الديون على زوجها، فاستخرج سكينا من بين طيات ملابسه وطعنها عدة طعنات وتركها جثة هامدة غارقة في دمائها وفر هاربا، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي، وإلقاء القبض على الزوج.

شاب يقتل زوجته ويفر بأطفاله

تخلص شاب من زوجته الحامل «مريم.أ»، 25 سنة، بضربها بـ «شومة» على رأسها ورقبتها وقدميها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة خلال نشوب مشاجرة بينهما إثر خلافات عائلية، داخل شقتهما في قرية أبو سلطان بنطاق فايد بمحافظة الإسماعيلية، ثم اصطحب أطفاله الثلاثة وفر هارباً، واتصل بشقيقه وأخبره بقتل زوجته حيث صعد إلى شقته وفوجئ بالجثة، ففر هاربا خوفا من المسائلة القانونية، وجرى نقل الجثة للمشرحة، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لضبط الزوج الهارب.

زوج يقتل زوجته بسبب المخدرات

أنهى زوج حياة زوجته بطعنها 8 طعنات في مناطق متفرقة بالجسم، وتركها جثة هامدة داخل شقتها في مدينة نصر ثان، بسبب نشوب مشاجرة بينهما لقيامها بتعنيفه على تعاطي المواد المخدرة، وعدم عمله، وتهديدها له بالسفر إلى أسرته في أسيوط وإخبارهم بحقيقته، فإنهال عليها طعناً حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هارباً تاركاً جثتها حتى تحللت وتصاعدت منها رائحة كريهة جعلت الجيران يستغيثون بالشرطة التي حضرت وعثرت على الجثة، وجرى ضبط الزوج القاتل الذي اعترف بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

شاب يقتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

لم يتحمل شاب قيام زوجته برفع قضية «خًلع» ضده من زوجته التي تركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أسرتها قبل سنوات بسبب اختفاء زوجها بصورة مفاجئة وعدم تمكنها من معرفة مكانه، إلا أنّها فوجئت بعودته بعد أعوام طويلة ورغبته في العودة إليها ولكنها رفضت وقامت برفع قضية خلع، فتسلل الزوج إلى منزل أسرتها في قرية «نفيشة» وقتلها ثم قتل والدها أثناء أداءه صلاة الضحى مستخدماً «سكين»، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وضبط الزوج القاتل.