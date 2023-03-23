أماكن إفطار رمضان على النيل.. أطعمة متنوعة وحفلات فنون شعبية

مع بداية شهر رمضان المبارك، يبدأ الأصدقاء والعائلات في تخصيص يوم لقضاءه في الخارج وتناول الطعام في المطاعم التي يفضلونها، ومنهم من يهتم بمعرفة أماكن إفطار رمضان على النيل، لتناول الطعام على ضفاف النيل في أجواء مميزة جذابة، برؤية المياه والمراكب في مشهد يسر الجميع.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن إفطار رمضان على النيل، يمكن زيارتها والذهاب إليها مع الأسرة والأصدقاء والأحباب.

أماكن إفطار رمضان على النيل

- مركب نايل سيتي، شارع النهر، الزمالك، يقدم العديد من الوجبات، ويعد مكان جذابا للكثيرين، نظرا لموقعه المتميز المطل على نهر النيل في منطقة الزمالك.

- الباخرة شامبليون جوهرة النيل، ويتم فيها تقديم وجبة إفطار أوبن بوفيه مع البرنامج الفني والرحلة النيلية المتحركة، وتعرف بأسعارها المرتفعة.

- ومن ضمن أماكن إفطار رمضان على النيل، الباخرة فيش بوت نايل كابيتال، تضع برنامج فني وتحضر وجبات الإفطار والسحور في رمضان

- أول كورنيش المعادي يوجد مركب البرنس، الذي يقدم فقرات فنية واحتفالات رمضان.

- الباخرة نايل كروز، تقدم برنامج إفطار رمضاني، والحضور بداية من الساعة 5 مساءا إلى 9 مساء، ووجبة الإفطار تكون وفق الاختيار، كما يوجد وجبة تتكون من ربع فرخة، و2 كفتة، بالإضافة إلى أرز وطاجن خضار، وشوربة، وتشكيلة مخبوزات، ثم تقام حفل فنون شعبية وتنورة.

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- الباخرة ريفر بوت، رحلة الافطار، تبدأ من الساعة الخامسة عصرا إلى 9 مساء، البوفيه مفتوح يتكون من مشويات، فراخ مشوية على الفحم، كفتة مشوية على الفحم، لحوم، أسماك مقلية، طاجن باللحمة، جلاش باللحمة المفرومة، خضروات، أرز بالخلطة والمكسرات، مكرونة بالباشميل، مكرونات مشكلة، خضار سوتيه، وحلويات رمضانية وفاكهة الموسم، وجاتوه سواريه.

- بنت السلطان، مكان يقدم أسعار خاصة للمجموعات والشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويقع في شارع عبد العزيز ال سعود - بجوار كوبري عباس في المنيل.