الشواطئ أفضل أماكن إفطار رمضان في إسكندرية.. جلوس مجاني وأسعار بسيطة

تعد الشواطئ أفضل أماكن إفطار رمضان في إسكندرية خلال الشهر الكريم، حيث توجد أماكن جلوس مجانية وأخرى بأسعار مدعمة بسيطة للشواطئ العامة التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات بالإضافة إلى الشواطئ المميزة والسياحية.

إفطار رمضان على شواطئ الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه في الوقت الراهن شواطئ الإسكندرية تستقبل الأسر والأصدقاء خلال موعد الإفطار لرؤية لحظة غروب الشمس مع كسر الصوم.

أماكن إفطار رمضان في إسكندرية بأسعار بسيطة

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أنه يوجد أماكن إفطار رمضان في الإسكندرية بشكل مجاني متمثلة في شاطئين مجانيين الأول في المندرة والثاني في الانفوشي، فيما توجد شواطئ عامة أبرزها شاطئ السرايا العام يعد أبرز تلك الشواطئ حيث يعتبر من اطول الشواطئ العامة مواجهة واكبرها مساحة، نظراً لوصول مواجهته على البحر اكتر من 170 مترا، بالإضافة إلى سعر تذكرة دخوله التي تبلغ 5 جنيهات فقط شاملة الشمسية والكرسي واستخدام الحمامات.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشواطئ المميزة التي تبلغ قيمة تذكرة الفرد من 10 إلى 15 جنيها، بالإضافة إلى الشواطئ السياحية بقيمة 25 جنيه ليكون جميعهم متاحين لاستقبال المواطنين كونهم أفضل أماكن إفطار رمضان في إسكندرية.