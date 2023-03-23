موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل عملة نادرة.. صراع على الميراث

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الذي يبدأ عرضه الليلة على قناة cbc، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث سيشهد أحداثا مثيرة.

موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل عملة نادرة

ويكون موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7:30 مساءاً، بشكل حصري، على أن تكون الإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء.

قصة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023

تجسد الفنانة نيللي كريم، دور «نادرة» التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد والذي يمنعها أن ترث أرض وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.

أبطال مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل