تفاصيل مسلسل عملة نادرة الحلقة الأولى.. تكشف الصراع بين نيللي كريم وجمال سليمان

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة الأولى بطولة الفنانة نيللي كريم، والتي تجسد فيها شخصية نادرة ضمن الأحداث، التي تحارب عبدالجبار الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان .

الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة

ومن المتوقع، أن تشهد الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة صراع بين «نادرة» التي تجسد دورها نيللي، وبين «عبد الجبار» جمال سليمان، وسيتم الكشف عن تفاصيل الصراع في الحلقة الأولى، وسبب الخلاف بينهما، حيث أنه حاول التخلص منها ومن نجلها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويجمع مسلسل عملة نادرة، عدد من النجوم الكبار، منهم نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.