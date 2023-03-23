«التموين»: مخابز العيش البلدي تعمل يوميا حتى الساعة 5 مساء طوال رمضان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخابز العيش البلدي مستمرة في العمل لإنتاج وبيع العيش البلدي لأصحاب بطاقات التموين حتى الساعة 5 مساء طوال أيام شهر رمضان 2023، حيث تختلف مواعيد فتح المخابز خلال الشهر الكريم عن مواعيد الفتح بقية أشهر السنة.

مواعيد المخابز في رمضان 2023

وتأتي مواعيد عمل المخابز في رمضان 2023 يوميا حتى الساعة 5 مساء، إذ أكد القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تسهيلا على المواطنين في صرف حصة الخبز المستحقة لهم، تقرر التالي:

- السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

- السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل فترة مسائية حتى الساعة 9 مساء بناءً على طلبات المخابز.

- كتابة مواعيد العمل الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

- كل مديرية من مديريات التموين تقدم إخطار إلى قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير عن الحالة التموينية بدائرة المديرية قبل حلول، وخلال شهر رمضان المبارك على الفاكس رقم 27956457.

سعر رغيف العيش

ويشهد سعر رغيف العيش البلدي على بطاقة التموين عند 5 قروش، ويستحق كل فرد مقيد على البطاقة عدد 5 أرغفة من العيش يوميا بإجمالي 600 رغيف طوال الشهر.