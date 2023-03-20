مواعيد عمل المخابز في رمضان 2023.. صرف العيش ينتهي قبل الإفطار بساعة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المخابز في رمضان 2023 والتي تشهد مواعيد صرف العيش البلدي لحاملي البطاقات التموينية، وتختلف مواعيد فتح المخابز خلال الشهر الكريم عن مواعيد الفتح باقي أشهر السنة.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2023 وصرف العيش

وجاءت مواعيد عمل المخابز في رمضان 2023 في القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل عميلة صرف العيش البلدي لحاملي البطاقات التموينية خلال شهر رمضان الكريم، كما يلي.

- تستقبل المخابز أصحاب بطاقات التموين لصرف حصة العيش المستحقة لهم من من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء (قبل موعد الإفطار بساعة).

- يُسمح لبعض المخابز بالعمل فترة مسائية حتى الساعة 9 مساء بناءً على طلبات المخابز الراغبة في عمل الفترة المسائية، تيسيرا على المواطنين في الحصول على حصة الخبز المقررة لهم.

ووجّهت وزارة التموين، أصحاب المخابز البلدية بكتابة مواعيد العمل الجديدة على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر للمواطنين لإعلامهم بمواعيد صرف العيش في شهر رمضان.

الرقابة على المخابز السياحية

وطمأنت وزارة التموين، المواطنين الذين لا يحصلون على العيش البلدي ببطاقة التموين، بأنّ الرقابة التموينية ستكون مكثفة طوال شهر رمضان الكريم للتأكد من التزام المخابز السياحية التي تنتج الخبز الحر بالأوزان والأسعار المقررة للخبز والسياحي.