«التموين» تعلن عن تخصيص رقم لاستقبال شكاوى تعطل ماكينة صرف الخبز البلدي

خصّصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقما هاتفيا لشكاوى تعطل ماكينة صرف الخبز في المخابز البلدية البالغ عددها 33 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، تصرف الخبز البلدي لعدد 71 مليون مواطن مستحقي الدعم.

رقم تقديم شكوى تعطل ماكينة الخبز

وجاء رقم تقديم شكوى تعطل ماكينة الخبز الذي شمله قرار وزير التموين حول التعليمات الجديدة لأصحاب المخابز، 0225225255، كما نص القرار على أن يقوم صاحب المخبز بإرسال رسالة من الرقم المحمول المسجل على النظام بعطل الماكينة الرئيسية، على أن تكون الرسالة متضمنة كود الماكينة الرئيسية والاحتياطية.

وطالبت وزارة التموين من أصحاب المخابز ضرورة الإبلاغ عن عطل ماكينة صرف الخبز الرئيسية عن العمل خلال مدة أقصاها 48 ساعة، لعدم إيقاف ماكينة صرف الخبز الاحتياطية عن العمل أوتوماتيكيا.

بونات صرف الخبز

تجدر الإشارة إلى أن عدد بونات صرف الخبز، حددها قرار وزاري سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين بأن يتم طباعة 3 إيصالات صرف للخبز شهريا كالتالي:

- طباعة إيصال أول الشهر.

- طباعة إيصال منتصف الشهر.

- طباعة إيصال يوم 27 في الشهر.