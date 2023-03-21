آخر قرارات وزارة التموين.. غرفة عمليات للسلع ومواعيد جديدة لعمل المخابز

شملت آخر قرارات وزارة التموين، ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة الأسواق وتحديد مواعيد صرف الخبز والتموين، بمناسبة حلول شهر رمضان 2023.

آخر قرارات وزارة التموين

وجاءت آخر قرارات وزارة التموين، إنشاء غرفة عمليات مركزية في الوزارة ‏لمتابعة توافر السلع، مع إصدار عدة قرارات كالتالي:

- متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق.

رقابة تموينية

- تكثيف الرقابة على عمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية ومحطات ‏الوقود.

- الغرفة المركزية في الوزارة تتلقى تقريرا ‏يوميا من الغرف المركزية في المديريات للتدخل حال أي طارئ.

- مرور مفتشي التموين على المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتاجاز طوال أيام شهر رمضان.

- السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

- السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل فترة مسائية حتى الساعة 9 مساء بناءً على طلبات المخابز.

- كتابة مواعيد العمل الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

- كل مديرية من مديريات التموين تقدم إخطار إلى قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير عن الحالة التموينية بدائرة المديرية قبل حلول وأثناء شهر رمضان المبارك على الفاكس رقم 27956457.

- بدء صرف الدفعة الثامنة من قيمة الدعم الاستثنائي المستحق للأسر الأولى بالرعاية مع صرف السلع التموينية عن شهر أبريل.