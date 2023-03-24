حبس المتهم بالإتجار بمخدر الهيروين في القاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كيلو ونصف جرام من مخدر الهيروين

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، زاول نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالمنطقة ذاتها، لتحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته كمية من مخدر الهيروين، وزنت كيلو ونصف جرام بقصد الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه، و2 ميزان حساس لاستخدامهما في تجهيز المواد المخدرة.

الموقف القانوني

أكد سمير عبدالعظيم المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.