مواقيت الصلاة في الشرقية الجمعة 24-3-2023
كتب:
نظيمه البحرواي
10:41 م | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023
مواقيت الصلاة من الأمور المهمة التي يحرص عليها ملايين المسلمين، ويبحثون عنها خلال شهر رمضان، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية يوم الجمعة 24- 3- 2023.
مواقيت الصلاة في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023
فجر 27: 4
ظهر 12:1
عصر 3:29
المغرب 6:7
العشاء 7:25
موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023
يبدأ موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 4:27 صباحا.
موعد أذان الظهر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023
أما موعد أذان الظهر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 يكون في الساعة 12:01
موعد أذان العصر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023
ويحين موعد أذان العصر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 3:29 عصرا.
موعد أذان المغرب في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023
وينطلق موعد أذان المغرب في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 6:7 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار.
موعد أذان العشاء في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023
أما موعد أذان العشاء في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 يكون في الساعة 7:25.
عدد ساعات الصيام في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023
ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة ودقيقتين.