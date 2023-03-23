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مواقيت الصلاة في الشرقية الجمعة 24-3-2023

كتب:

نظيمه البحرواي
10:41 م | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة من الأمور المهمة التي يحرص عليها ملايين المسلمين، ويبحثون عنها خلال شهر رمضان، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية يوم الجمعة 24- 3- 2023.

مواقيت الصلاة في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

فجر 27: 4

ظهر 12:1

عصر 3:29

المغرب 6:7

العشاء 7:25

موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

يبدأ موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 4:27 صباحا. 

موعد أذان الظهر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

أما موعد أذان الظهر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 يكون في الساعة 12:01 

موعد أذان العصر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

ويحين موعد أذان العصر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 3:29 عصرا.

موعد أذان المغرب في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

وينطلق موعد أذان المغرب في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة  6:7 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار. 

موعد أذان العشاء في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

أما موعد أذان العشاء في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 يكون في الساعة 7:25.

عدد ساعات الصيام في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة ودقيقتين.

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بقلم نظيمه البحرواي