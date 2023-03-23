موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في محافظة الشرقية

يسعى أبناء محافظة الشرقية، لمعرفة مواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان الكريم، حيث أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في مؤتمر صحفي، أنّ الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان.

وتستعد مساجد الشرقية لاستقبال الملايين من المسلمين بالمحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة، لتأدية صلاة المغرب في أول يوم في شهر رمضان الكريم، حيث ترتبط صلاة المغرب بموعد الإفطار خلال الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم أول يوم رمصان

وتقدم «الوطن» لقرائها في محافظة الشرقية مواعيد أذان المغرب اليوم الخميس، حسب إمساكية محافظة الشرقية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، كما يلي.

موعد أذان المغرب في الساعة السادسة و7 دقائق.

موعد أذان العشاء في الساعة السابعة و 25 دقيقة.

موعد السحور في الساعة الثانية صباحا و7 دقائق.

موعد الإمساك في الساعة الرابعة صباحا و7 دقائق.

صلاة الفجر في الساعة الرابعة صباحًا و27 دقيقة.

الشروق في الساعة الخامسة و55 دقيقة.

موعد صلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة ودقيقة.

وموعد أذان العصر في الساعة الثالثة عصرا و29 دقيقة.

ويبلغ عدد ساعات الصيام: 14 ساعة ودقيقة.