ابنة المخرج هنري بركات: والدي كان حنونا.. وعلمنا القراءة والموسيقى الكلاسيكية

وصفت جيهان بركات، ابنة المخرج الكبير هنري بركات، والدها بأنه أجمل أب في العالم، قائلة: «أنا كنت أعشق والدي، فكان حنونا وموجودا في حياتنا، وعلمنا كل شيء، سواء القراءة أو الأفلام».

علمنا القراءة والموسيقى الكلاسيكية

وأضافت «بركات»، في أول ظهور لها مع شقيقتها على الشاشة، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه زكي، «عندما كنا صغار عشنا في فترة من الفترات في لبنان، وفي يوم الإجازة يختار بنفسه فيلم من الأفلام الخاصة بالمهرجانات».

وتابع: «بعد مشاهدته نناقشه ثم نذهب للمكتبة لاختيار كتاب لإشراف القراءة الخاصة بنا ويعلمنا الموسيقى الكلاسيكية، نحن عائلة استثنائية».

وكشفت عن قصة ارتباط والدها هنري بركات بوالدتها، قائلة: «والدتي أصلها لبناني من الإسكندرية، وعندما وصل والدي لسن رغب في أن يتزوج فيه، فذهب لمقابلتها ومن بدأت قصة حبهما بشكل سريع».

حقيقة علاقة والدتها بماري كوين

ونفت أن تكون والدتها ابنة الفنانة ماري كوين، فكل ما يقال بهذا الشأن شائعات، قائلة: «جدي من ناحية أمي محام، يعيشون في الإسكندرية، ووالدي ذهب ليتقدم للارتباط بوالدتي، لكن جدي رفض وخاف من الوسط السينمائي، فأرسل أحدا أقاربه للتحري عنه».