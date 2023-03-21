أماكن بيع اللحوم التشادية في سوهاج وأسعارها.. منافذ ثابتة ومتحركة

عقب الإعلان عن طرح لحوم تشادية في مصر بمنافذ داخل كل محافظة لزيادة المعروض من اللحوم خاصة مع استقبال شهر رمضان 2023 المبارك، تساءل مواطني محافظة سوهاج عن أماكن بيع اللحوم التشادية في سوهاج وأسعارها، وخريطة الأماكن وتغطيتها للمراكز المختلفة، وآلية طرح اللحوم وكميتها، لذا تعرض «الوطن»، أماكن بيع اللحوم التشادية في سوهاج وأسعارها وفقا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

أماكن بيع اللحوم التشادية في سوهاج وأسعارها

أماكن بيع اللحوم التشادية في سوهاج وأسعارها، كشفها المهندس محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين بمحافظة سوهاج في تصريح خاص لـ«الوطن»، حيث وفرت المديرية 6 سيارات متنقلة لبيع اللحوم التشادية في محافظة سوهاج تجوب مختلف المراكز والقرى، فضلا عن توفير منافذ بيع ثابتة تابعة لحزب حماة وطن تحت إشراف وزارة التموين.

موعد طرح اللحوم التشادية

بينما موعد طرح اللحوم التشادية في سوهاج، فقريبا عقب الانتهاء من الاتفاق على الكميات المطلوبة وتجهيز المنافذ الثابتة، بالتعاون مع حزب حماة وطن التي من المقرر أن تكون منفذا بكل مركز بجوار الوحدة المحلية للمركز.

أسعار اللحوم التشادية

واستكمالا الإجابة حول التساؤل عن أماكن بيع اللحوم التشادية في سوهاج وأسعارها، وضح وكيل تموين سوهاج أن أسعار اللحوم التشادية بمحافظة سوهاج حددت بـ145 جنيها للكيلو، تحت إشراف وزارة التموين.

وقال وكيل تموين سوهاج إن المديرية تُوفر أيضا اللحوم الدواجن عبر منافذ معرض أهلا رمضان بمحافظة سوهاج الثابتة والمتحركة طوال الشهر الكريم.