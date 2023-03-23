ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في محافظات مصر أول أيام شهر رمضان2023 المبارك لتبدأ نفحات الشهر الكريم، حيث تجتمع العائلات للإفطار معا بأول يوم بطقوس مصرية أصيلة، تبعث على الود والرحمة.

ويحدد موعد أذان المغرب في محافظات مصر أول أيام شهر رمضان بداية تجهيز الطعام لربات المنزل، حيث تتفنن كل منهن فى إعداد الاصناف المحببة لاستقبال ضيوفها، فيجعل للوقت عامل رئيسي فى تحضير الطعام.

موعد أذان المغرب في محافظات مصر أول أيام شهر رمضان

موعد أذان المغرب في محافظات مصر أول أيام شهر رمضان يختلف من محافظة لأخرى وفقا لفروق مواقيت الصلاة، وخطوط الوطول والعرض وحددته هيئة المساحة المصرية فى إمساكية شهر رمضان 2023 للمحافظات.

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023

تنشر «الوطن» عبر خدماتها لقرائها موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات وفقا لإمساكية رمضان التى أعلنتها هيئة المساحة المصرية،

موعد أذان المغرب بأسوان الساعة 6:38

موعد أذان المغرب بالقاهرة الساعة 6:8

مواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم أول أيام رمضان 2023 بسوهاج الساعة 6:18

موعد أذان المغرب اليوم أول أيام رمضان 2023 بالقليوبية الساعة 6:8

موعد أذان المغرب اليوم أول أيام رمضان 2023 بالبحر الأحمر الساعة 5:57 دقيقة

موعد أذان المغرب برمضان

موعد أذان المغرب بدمياط الساعة 6:8

موعد أذان المغرب بكفر الشيخ الساعة 6:10

موعد أذان المغرب بالغربية الساعة 6:9

موعد صلاة المغرب أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بقنا الساعة 6:2

موعد أذان المغرب اليوم أول رمضان 2023 بالمنيا الساعة 6:10

موعد أذان المغرب أول يوم فى رمضان 2023 بالبحيرة الساعة 6:11 دقيقة

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب بالجيزة الساعة 6:9

موعد أذان المغرب رمضان 2023 بالشرقية الساعة 6:8

موعد أذان المغرب بالسويس الساعة 6:3 مساء.

موعد أذان مغرب أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب بالإسكندرية الساعة 6:13

موعد أذان المغرب بالفيوم الساعة 6:10 مساء

إمساكية رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان المغرب ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب بالمنوفية الساعة 6:11

موعد أذان المغرب بالدقهلية الساعة 6:8