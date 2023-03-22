تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن بمدينة نصر.. إسعاف وجثة في الشارع

داخل أحد الشوارع بمنطقة 4.5 التابعة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، كانت الأجواء تسير بشكل طبيعي حتى سمع الأهالي بصوت ارتطام وصريخ، وسرعان ما اتجه البعض لمكان الصوت، ليكتشفوا بسقوط شاب من أعلى عقار في ظروف غامضة، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

عدم حمله أي أوراق ثبوتية

في غضون دقائق قليلة، وصلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث مدينة نصر، إلى مكان الواقعة، فور تلقي إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وجود جثة لشاب عمره نحو 18 عاما، تبين عدم حمله أي أوراق ثبوتية، كما تبين أنه غريب عن المنطقة، وعدم معرفة الأهالي به، وبدأ ضباط المباحث جمع المعلومات وتحقيقاته الموسعة لكشف غموض الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة المجني عليه، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

قال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الواقعة من المتوقع أن تقيد بقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحسب ما ورد بالمادة رقم 2344 من قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت عقوبة القتل العمد كما يلي:

«يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».