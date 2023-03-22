طاقم إسعاف يساعد سيدة على وضع مولودها أثناء نقلها للمستشفى ببني سويف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية، فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة على وضع مولودها داخل سيارة الإسعاف، أثناء نقلها إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، وجرى إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة، وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء نقلها للمستشفى ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد، فرع بني سويف، إخطارا يفيد بوجود سيدة في حالة وضع أثناء نقلها من وحدة إسعاف سنور بشرق النيل ببني سويف، إلى أقرب مستشفى، وأثناء نقلها فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من خالد هيبة، وإبراهيم فتحي، لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لاستكمال الإجراءات الطبية ومتابعة حالتها والمولود، وجرى وضعهما تحت الملاحظة.

أهالي السيدة يشكرون طاقم الإسعاف

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف، لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات الطبية اللازمة.

وأثنى مرفق إسعاف بني سويف على دور طاقم الإسعاف، وتعامله الجيد مع الموقف وفي حينه.