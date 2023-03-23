القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین في رمضان 2023

مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ينتظر عشاق الدراما المصرية ما يعرض على شاشات التلفاز هذا العام، ولذا يبحث الكثيرين عن القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، وهو ما نوضحه لكم خلال السطور التالية.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ومن المقرر أن يعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 على قناة dmc؛ إذ تنقلها بشكل حصري، وهو من الأعمال التي تنتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12092.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناةHD.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

وتعرض أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد أمين، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ويشارك في مسلسل الصفارة بجانب بطله أحمد أمين عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم: مايا أسامة إحدى متسابقات برنامج الدوم، بالإضافة إلى طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

وبعيدا عن القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، فإن أحداث المسلسل تدور حول دور مرشد سياحي يدعى «فؤاد»، يسرق «صفارة» أثرية من سيوة ترجعه للماضي 3 دقائق يغير في هذه الدقائق الأحداث التي يرغب في تغييرها ثم يعود مره أخرى للحاضر.