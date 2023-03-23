أصبحت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محط اهتمام عدد كبير من عشاق متابعة المسلسلات الرمضانية، رغبة في الاستمتاع بالأحداث الدرامية، التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر، خاصة أنّ عدم مشاهدة حلقة من المسلسل، تجعلهم لا يستطيعون فهم عدد من المشاهد في الحلقات المتتالية، لذلك يحرصون على مشاهدتها من البداية حتى النهاية.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد امین

وتنقل شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، أحداث مسلسل الصفارة، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، أي تنتهي أحداثه بعد مرور قرابة أسبوعين من بداية الشهر الكريم، لتصبح البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، على النحو التالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12092.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6..

جودة القناةHD.

ساعات البث 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

ومن المنتظر أن تنقل أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد أمين، على قناة «DMC»، في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ومن المنتظر أن تدور أحداث مسلسل الصفارة، في إطار كوميدي حول مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، لتتوالى الأحداث بعدها، ويشارك في العمل الدرامي عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.