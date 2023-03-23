لورديانا عروسة أحمد مكي في أولى حلقات مسلسل الكبير أوي

بعد طول انتظار طويل من جمهور الفنان أحمد مكي لمسلسله الشهير الكبير أوي، عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، والتي بدأت أحداثها بظهور مربوحة وفزاع داخل الدوار ببوكيه ورد وأشرف يمسك بصينية شربات وولاد الكبير يحملون الورد.

لينزل الكبير ويواجه مربوحة والتي اعتقدت أنه احتفال بعيد زواجهما، ليبلغها الكبير أنه سيتزوج وتتفاجأ مربوحة أن العروسة الراقصة لورديانا، لتنهال مربوحة بسبب جمال العروسة،ويبدا الكبير في الاحتفال، وفي نهاية المشهد يتضح أن الكبير كان في حلم.

أبطال مسلسل الكبير أوي

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم رحمة أحمد حسن ومحمد سلام، ونستعرض مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023.

وتدور أحداث الجزء السابع حول الملل الزوجي الذي أصاب الكبير ومربوحة بعد فترة زواج طويلة.