الحياة الآن.. مباشر: توصيل خطوط الفايبر لقرية الواصلين في الجيزة  

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع شبكة كابلات الفايبر في قرية كفر الواصلين ضمن مبادرة حياة كريمة في أطفيح بمحافظة الجيزة.

مشروع شبكة كابلات الفايبر

ويمتد مشروع شبكة كابلات الفايبر في قرية كفر الواصلين بطول 12 كيلومترا لتوفير الانترنت فائق السرعة لمنازل القرية.

شكرا للرئيس

وقال أحمد يحيي، أحد أهالي كفر الواصلين بمركز أطفيح: «إن القرية كانت تحلم بالغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والانترنت، لكن دلوقت الحلم تحول لحقيقة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

جدير بالذكر أن المشروع يخدم 22 ألف نسمة ويقدم لها خدمات الفايبر في قرية كفر الواصلين، ووفر 700 فرصة عمل لأهالي القرية.