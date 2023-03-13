الحياة الآن.. مباشر: محطة رفع الصرف المساعدة بالوادي تخدم 15 ألف نسمة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة رفع الصرف الصحي المساعدة في قرية الودي في الصف بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المشروع ينقسم على مرحتلين

قالت فيفي سعيد محمود، منسق متطوع حياة كريمة مركز الصف – الجيزة، إن دورنا هو تكوين حلقة وصل بين المواطن والمشروعات المقامة في الصف، إلى جانب إيصال أي معوقات من الشركة إلى المؤسسة والعكس، من أجل تذليلها، متابعة أن مشروع محطة رفع الصرف الصحي ينقسم على مرحتلين.

تفاصيل المشروع

جدير بالذكر أن محطة رفع الصرف المساعدة في قرية الودي مرتبطة بمحطة معالجة الجبل بخط طرد طول 6 كيلو متر، وتعمل بقدرة استيعابية 5 آلاف لتر في الثانية.

ويجدر الإشارة إلى أن مشروع شبكة الصرف الصحي بالصف في محافظة الجيزة يخدم 15 ألف نسمة، ويوفر 200 فرصة عمل للأهالي يوميًا، وما زال العمل مستمر.