الحلقة الأولى: خناقة بين الكبير أوي ومربوحة بسبب صوتها الصيفي.. ومشروع جوني

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي ورحمة أحمد حسن، بالعديد من الأحداث الكوميدية، حيث تذاع على فضائية «أون تي في».

الكبير أوي يواجه مربوحة بالصوت الصيفي

في المشهد الثاني من مسلسل الكبير أوي 7 في أولى حلقاته، بعدما استيقظ من حلم زواجه من لورديانا ليجد أمامه مربوحة وهي تنظف المنزل، وتنشأ بينهم خناقة كوميدية ويتهم مربوحة بأن صوتها صيفي، لترد بشكل كوميدي اوعى تستهوى.

وفي نفس المشهد يظهر أولاد الكبير في خناقة بينهم ليتدخل ويكشف أن الخناقة تقسيم ورثهم منه قبل وفاته بعد أن أخبرهم يجب أن ينتبهوا لمستقبلهم.

مشروع جوني في المزاريطة

وفي مشهد آخر يظهر جوني وهجرس، ليخبره جوني بأنه لا بد أن يفتح مطعم أفضل مثل عديد من المطاعم الموجودة حاليا، ليخبره جوني أن أحد أهالي المزاريطة والذي يدعى أبو عبير هو من شجعه لفكرة الجيم بسبب العادات الصحية الخاطئة التي يتبعها أهالي المزاريطة بعد تناول الأطعمة الدسمة.