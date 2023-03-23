حبس 4 متهمين بحيازة 5 كيلوجرامات من مخدر الهيروين بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالاتجار في المولد المخدرة.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالحرز وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية حول نشاط المتهمين بالتجارة في الهيروين والحشيش.

القبض على المتهمين

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط المتهمين ممن تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دوائر مراكز شرطة الإسماعيلية وأبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته 20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما نجح ضباط مكافحة المخدرات في ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته 10 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.