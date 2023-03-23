قرارات الفيدرالي الأمريكي تنعش مؤشرات الأسهم والذهب

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، صباح اليوم، بعدما ألمح الفيدرالي الأمريكي من إمكانية تثبيت سعر الفائدة لفترة مؤقتة بسبب الاضطرابات التي حدثت في القطاع المصرفي.

وقال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في تصريحات له إن المسؤولين في البنك الفيدرالي لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام.

توقعات برفع الفائدة مرة أخرى

وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رئيسه إلى وجود زيادة إضافية في أسعار الفائدة الأمريكية بقيمة 25 نقطة أساس، حيث زادت الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي سيعكس قريباً مساره النقدي المتشدد ويبدأ في خفض أسعار الفائدة.

وقال خبير في مورغان ستانلي، إنه ليس من المتوقع أن تستبعد السوق خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، ولكن قد يحدث المزيد من الخفض إذا كشفت البيانات عن تدهور الأوضاع عن المستوى الحالي.

أما عن أسعار الذهب فقد ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% عند 1984 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9% إلى 1987 دولار، وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ليسجل 101.8 نقطة.