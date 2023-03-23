الحلقة الأولى: الكبير أوي يخون مربوحة.. وجوني يتدخل

في الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 7، اكتشفت مربوحة خيانة الكبير لها بعد أن استخدمت العديد من الأكونتات المزيفة والتي تفاعل بكلمات حب وغرام.

مربوحة تلجأ لجوني

بعد أن نشأت خناقة كوميدية بين الكبير أوي ومربوحة بسبب تجاوبه معها في شأن غرامي من أكاونت مزيف، تلجأ لجوني شقيقه ليساعدها على إيجاد حلول لعودة الكبير لها مرة أخرى، ليخبرها أن بيكيه خان شاكيرا، لتخبره أنها تحب شاكيرا وتحاول أن تغني لها، ليكتشف أنها تغني لميريام فارس، ويحاول جوني تصليح الأمور بين الكبير ومربوحة وينصحها بإرسال رسائل حب ولكنها تفشل.

نفادي يعاتب الكبير

ويظهر الكبير في مشهد آخر مع صديقه نفادي والذي يعاتبه على عدم ظهوره معه في حلم لورديانا، ويروي له قصة سيدة قتلت زوجها بسبب الخيانة ليخلف الكبير.