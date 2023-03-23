تعاون بين هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة لإزالة العقبات أمام الشركات

في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الإستثمارية والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الشهر الماضي، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية برئاسة اللواء ياسر أحمد عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس اللجنة.

سرعة حل المشكلات العالقة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء ياسر أحمد عباس على حرص حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على تفعيل دور اللجنة وإزالة كافة العقبات على كافة الأصعدة لسرعة حل المشكلات العالقة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد على دور اللجنة في اقتراح التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية .

وضع خطة عمل متكاملة وآلية تنفيذية

وأعلنت هبة الصيرفي أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل متكاملة وآلية تنفيذية بخطوات محددة وذلك للتعاون من أجل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وبيان ما سيعود عليها من مزايا وفوائد جراء ذلك، وأيضا التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبيان المزايا والعوائد المتوقعة على تلك الاستثمارات.

واتفق الجانبان على تبادل البيانات والمعلومات وكل ما يلزم لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الطرفين، والتوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بالفروع المختلفة لمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، والتنسيق بين الطرفين لسرعة إصدار الموافقات وإنهاء الإجراءات للشركات المقيدة، والتعاون في مجال التدريب وإقامة فعاليات لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة المصرية.

وشارك في الاجتماع من البورصة المصرية كلا من علاء والي، مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال، وزكريا حمزة، نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة، ووسام صبري، مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية بالبورصة المصرية.

ومن جانب الهيئة كلا من: المستشار آسر منير، المستشار القانوني للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف عيد، مدير عام الإدارة العامة للدعم التشريعي، وصابر إبراهيم، مدير الوحدة القانونية لدعوة الجمعيات، وأحمد مهدي، باحث أول بالهيئة، ومحمد البربري - باحث أول بالهيئة، وعابد مهران - باحث أول بالهيئة.