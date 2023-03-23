أخبار البورصة المصرية: ارتفاع جماعي بالمؤشرات منتصف تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف جلسة آخر أيام الأسبوع، ونما مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.12%، عند مستوى 15424 نقطة، وسجل رأس المال السوقي 997.369 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 1.26% عند مستوى 2641 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.86% عند مستوى 2757 نقطة، في حين بلغ مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً 4083 نقطة، بنسبة نمو 1.06%.

أخبار البورصة المصرية

ارتفعت أسهم 59 شركة، بعدد 39472 سهم، عبر 10311 عملية بقيمة 263610 مليون جنيه، وانخفض أداء 16 شركة عبر 35507 سهم، بعدد عمليات 2446 عملية وقيمة 46670 مليون جنيه، في حين لم يتعير أداء 94 شركة نفذت 1873 عملية على 13604 سهم بقيمة 17.544 مليون جنيه.