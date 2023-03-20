ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. ومؤشر «الثلاثيني» ينمو 0.5%

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في جلسة اليوم الصباحية، على نحو جماعي، وسجل مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» نموا قدره 0.55% عند مستوى 14.762 نقطة، وبلغ رأس المال السوقي 960.557 مليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» 0.8% وسجل مستوى 2.532 نقطة، ونما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.33%، عند مستوى 2.662 نقطة، ووصل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا إلى 3.886 نقطة، بنسبة نمو 1.09%.

وارتفعت أسهم 65 شركة نفذت 11.282 ألف عملية، بقيمة 248.5 مليون جنيه، وتراجع أداء 8 شركات نفذت 941 عملية بقيمة 21.26 مليون جنيه، في حين ظل أداء 94 شركة نفذت 1588 عملية بقيمة 11.7 مليون جنيه ثابتا دون تغيير.