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صعود مؤشرات البورصة المصرية.. و«الرئيسي» ينمو بنسبة 2.23%

كتب:

محمد الدعدع
11:43 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
البورصة المصرية- تعبيرية

البورصة المصرية- تعبيرية

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في جلسة اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.23% ليصل مستوى 15257 نقطة، وسجل رأس المال السوقي 985.974 مليار جنيه بعد 40 دقيقة من بدء التداول.

ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.35% ليصل مستوى 2.725 نقطة، وحقق المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» نمواً قدره 1.5% ليصل مستوى 4034 نقطة.

تراجع أداء 10 شركات في البورصة

حافظت 88 شركة على أدائها، بعدد عمليات 1441 عملية تداولت 11964 سهم، بقيمة 8.811 مليون جنيه، وارتفع أداء 76 شركة نفذت 16949 عملية بعدد أسهم 109713 بقيمة 453.650 مليون جنيه.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.